СК и прокуратура изучат причину отсутствия воды в селе под Тюменью

Водопровод много лет был на балансе птицефабрики. Он сильно изношен. Его планировали заменить до конца 2020 года.

Жители села Каскара в Тюменской области сегодня дозвонились президенту России Владимиру Путину на прямую линию и рассказали, что у них отсутствует водоснабжение на протяжении двадцати лет. Губернатор региона Александр Моор заявил, что жители села могут подать заявку на подключение к водопроводу.

— Давайте будем считать, что жители обратились к вам через меня, — ответил губернатору президент.

Теперь ситуацией заинтересовались контролирующие органы. Управление СК по области, а также прокуратура региона начали проверку после звонка местной жительницы на прямую линию. Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин лично взял на контроль проведение проверки по этому случаю.