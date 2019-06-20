СК и прокуратура изучат причину отсутствия воды в селе под Тюменью

Жители села Каскара в Тюменской области сегодня дозвонились президенту России Владимиру Путину на прямую линию и рассказали, что у них отсутствует водоснабжение на протяжении двадцати лет. Губернатор региона Александр Моор заявил, что жители села могут подать заявку на подключение к водопроводу.
— Давайте будем считать, что жители обратились к вам через меня, — ответил губернатору президент.
Теперь ситуацией заинтересовались контролирующие органы. Управление СК по области, а также прокуратура региона начали проверку после звонка местной жительницы на прямую линию. Заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин лично взял на контроль проведение проверки по этому случаю.
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