Ведущие прямой линии оценили, насколько искренним был Путин

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Журналисты заверили, что организаторы общения главы государства с народом не заблокировали ни один вопрос.

Ведущие прямой линии Елена Винник и Павел Зарубин рассказали о сложностях работы на прямой линии президента Владимира Путина и поделились впечатлениями о том, насколько честно глава государства отвечал на вопросы.

Я не видел, как в прямой трансляции это выглядело, но вот, например, отвечая на вопрос про Дагестан и на последний вопрос, я вообще впервые видел президента, у которого такие глаза...Что может быть более искренним, чем вот эти ответы, — рассказал Павел Зарубин.

Мне показалось, очень искренним был [президент]. Я даже не помню такой прямой линии другой, сколько ярких моментов было. Это глаза, интонация... Последний вопрос какой шикарный был, — отметила Елена Винник.

Журналисты заверили, что организаторы прямой линии не заблокировали ни один вопрос.

Он постоянно нас перебивал, потому что читал один вопрос, второй, третий... отовсюду. Поэтому нам было достаточно сложно программу структурировать, потому что он всё время выбирал вопросы из смс-сообщений сам, — рассказал Зарубин.

Напомним, прямая линия президента продлилась сегодня четыре часа и десять минут. Лайф собрал ответы главы государства на самые важные вопросы россиян.

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