Ведущие прямой линии оценили, насколько искренним был Путин

Журналисты заверили, что организаторы общения главы государства с народом не заблокировали ни один вопрос.

Ведущие прямой линии Елена Винник и Павел Зарубин рассказали о сложностях работы на прямой линии президента Владимира Путина и поделились впечатлениями о том, насколько честно глава государства отвечал на вопросы.

— Я не видел, как в прямой трансляции это выглядело, но вот, например, отвечая на вопрос про Дагестан и на последний вопрос, я вообще впервые видел президента, у которого такие глаза...Что может быть более искренним, чем вот эти ответы, — рассказал Павел Зарубин.

— Мне показалось, очень искренним был [президент]. Я даже не помню такой прямой линии другой, сколько ярких моментов было. Это глаза, интонация... Последний вопрос какой шикарный был, — отметила Елена Винник.

Журналисты заверили, что организаторы прямой линии не заблокировали ни один вопрос.

— Он постоянно нас перебивал, потому что читал один вопрос, второй, третий... отовсюду. Поэтому нам было достаточно сложно программу структурировать, потому что он всё время выбирал вопросы из смс-сообщений сам, — рассказал Зарубин.

Напомним, прямая линия президента продлилась сегодня четыре часа и десять минут. Лайф собрал ответы главы государства на самые важные вопросы россиян.