Стрельба произошла возле ночного клуба в Пенсильвании, есть раненые

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы у входа в ночной клуб Deja Vu в Аллентауне (Пенсильвания), передаёт АР. Инцидент произошёл около 02:00 по местному времени (09:00 мск).

Стрелок до сих пор не задержан. Его мотивы также неизвестны. По одной из версий, мишенью являлся лишь один из пострадавших, а остальные получили ранения случайно. Кроме того, часть свидетелей не исключает, что стрелять могла женщина.

Других подробностей пока нет.

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