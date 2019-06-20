Стрельба произошла возле ночного клуба в Пенсильвании, есть раненые

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Фото © 69news

Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы у входа в ночной клуб Deja Vu в Аллентауне (Пенсильвания), передаёт АР. Инцидент произошёл около 02:00 по местному времени (09:00 мск).

Стрелок до сих пор не задержан. Его мотивы также неизвестны. По одной из версий, мишенью являлся лишь один из пострадавших, а остальные получили ранения случайно. Кроме того, часть свидетелей не исключает, что стрелять могла женщина.

Других подробностей пока нет.

Ранее Лайф рассказывал о выпускном в Филадельфии, который окончился стрельбой.

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