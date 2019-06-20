Зеленский пообещал за пять лет избавить Украину от статуса бедной страны

А вот с превращением в по-настоящему богатое государство есть "определённые сложности", признаёт политик.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал превратить страну из бедной в государство со средним уровнем дохода. По словам лидера Незалежной, на метаморфозу потребуется пять лет.

— Превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так и сложно. Здесь рецепты понятны, истории успеха очень известны. Всё это для нас обязательная программа, и мы сделаем это на протяжении следующих пяти лет, — сказал Зеленский на встрече с представителями украинского бизнеса.

А вот с превращением в по-настоящему богатую страну у Украины есть "определённые сложности", признаёт лидер Незалежной.

Ранее Лайф писал, что партия Зеленского "Слуга народа" опубликовала стратегию по борьбе с коррупцией.