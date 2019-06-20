В Испании столкнулись два автобуса и мотоцикл, пострадало не менее 20 человек

По данным местных СМИ, большинство пострадавших отделались незначительными травмами.

Не меньше 20 человек получили травмы в результате ДТП с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне. Об этом сообщает EL Periodico.

ДТП произошло в районе площади. Автобус столкнулся с мотоциклом, после чего второй автобус въехал в первый.

Отмечается, что большинство пострадавших отделались незначительными травмами. Мотоциклист с переломами находится в местной больнице. На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой помощи.

Сегодня авария с автобусом произошла и на юге России. Автобус столкнулся с грузовиком, пострадало 17 человек.