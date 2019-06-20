Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая. Агент музыканта Себастьен Фарран рассказал, что Здар упал с верхнего этажа одного из старинных зданий в Париже.

— Он случайно выпал из окна верхнего этажа здания в Париже, — сообщил агент журналистам.

Филипп Здар вместе с Хубертом Бланк-Фрэкардом в 1993 году основал хаус-проект Cassius. Более чем за двадцать лет дует успел поработать с целой плеядой влиятельных электронных и поп-музыкантов, включая Franz Ferdinand, Beastie Boys, а также французского рэпера MC Solaar.