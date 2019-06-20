Трамп: Иран совершил очень большую ошибку

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Фото © Flickr / Michael Vadon

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку". Твит появился на фоне сообщений об уничтожении Тегераном американского беспилотника.

Иран совершил очень большую ошибку! написал хозяин Белого дома.

Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил разведывательный дрон армии США на своей территории. Американская сторона опровергала информацию о том, что это произошло в воздушном пространстве ИРИ.

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