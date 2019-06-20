Трамп: Иран совершил очень большую ошибку

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку". Твит появился на фоне сообщений об уничтожении Тегераном американского беспилотника.
— Иран совершил очень большую ошибку! — написал хозяин Белого дома.
Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил разведывательный дрон армии США на своей территории. Американская сторона опровергала информацию о том, что это произошло в воздушном пространстве ИРИ.
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