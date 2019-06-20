В Москве выпускники заложили капсулу времени в рамках акции "Я в 2029"

Участницей проекта стала и олимпийская чемпионка, член жюри национальной премии "Студент года" Аделина Сотникова.

Выпускники Романовской школы Москвы, завершившие учёбу с медалями, заложили послания в капсулу времени. Акцию "Я в 2029" организовала автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей".

— Эта акция — возможность записать пожелания самим себе сейчас, чтобы потом, спустя 10 лет, вернуться к ним, — рассказал заместитель гендиректора АНО Владислав Даванков.

По его мнению, послание в капсуле времени поможет выпускникам оценить, как изменились их желания и приоритеты, а также подвести небольшой итог достижений, чтобы двигаться дальше, к новым победам.

Участником проекта стала и олимпийская чемпионка, член жюри национальной премии "Студент года" Аделина Сотникова.

— Не забывайте, что чёткое определение основополагающих целей и задач является первым шагом к успешной реализации наших планов. А капсула времени, несомненно, будет своеобразным ориентиром, помогающим придерживаться намеченного пути, — обратилась Аделина к выпускникам.

Ранее Лайф сообщал, что в России стартовала акция "Твой ход" для выпускников.