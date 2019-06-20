Пропавшего без вести в 1941 году генерал-майора опознали по ДНК

Останки пропавшего без вести генерал-майора Якова Котельникова опознали по ДНК. Об этом рассказала его внучка Ольга Полторецкая.
Своего деда женщина видела только на фото. Командовавший девятнадцатой стрелковой дивизией Котельников вместе с солдатами оказался в окружении, в Вяземском котле. Там осенью прошлого года во время раскопок и были найдены останки офицера.
Поисковики разыскали родственников мужчины и подтвердили его личность с помощью экспертизы ДНК. Внучке Якова Котельникова передали гильзу с землёй с места обнаружения останков.
Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области россиянке, никогда не видевшей погибшего в Великую отечественную войну отца, передали запись его голоса и фотографию.
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