Пропавшего без вести в 1941 году генерал-майора опознали по ДНК

Его внучке передали гильзу с землёй с места обнаружения останков в Смоленской области.

Останки пропавшего без вести генерал-майора Якова Котельникова опознали по ДНК. Об этом рассказала его внучка Ольга Полторецкая.

Своего деда женщина видела только на фото. Командовавший девятнадцатой стрелковой дивизией Котельников вместе с солдатами оказался в окружении, в Вяземском котле. Там осенью прошлого года во время раскопок и были найдены останки офицера.

Поисковики разыскали родственников мужчины и подтвердили его личность с помощью экспертизы ДНК. Внучке Якова Котельникова передали гильзу с землёй с места обнаружения останков.

Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области россиянке, никогда не видевшей погибшего в Великую отечественную войну отца, передали запись его голоса и фотографию.