"Лидеры России" ответили на слова Путина об эффективности конкурса

Его участники оказываются востребованными на самых высоких должностях благодаря своей компетентности, подчеркнул руководитель проекта.

Ценность конкурса "Лидеры России" заключается в том, что он даёт возможность оценить собственные навыки и подняться в профессиональном плане. Об этом заявил руководитель проекта Алексей Комиссаров, комментируя слова президента РФ Владимира Путина об эффективности конкурса.

— В этом и ценность конкурса — он позволяет получить комплексную оценку своих навыков и знаний, опытности и компетенций и даёт возможность подняться на ступень выше в своём профессиональном развитии, — отметил гендиректор АНО "Россия — страна возможностей".

По его словам, за два года с запуска конкурса назначения на различные должности в органы государственной власти и бизнес-структуры получили свыше 100 участников "Лидеров России". Комиссаров добавил, что конкурсанты оказываются востребованными на самых высоких должностях благодаря своей компетентности.

Владимир Путин, отметив сегодня в ходе прямой линии эффективность конкурса управленцев, подчеркнул, что многие из его участников получили высокие назначения.