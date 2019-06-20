В РЖД ответили на жалобу сельчан Путину по поводу отсутствия перехода через пути

В компании заверили, что имеющийся переход соответствует нынешним нормативам, но жителям села готовы пойти навстречу.

В ОАО "РЖД" показали фотографии действующего железнодорожного перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области. Ранее о его отсутствии сообщили жители населённого пункта на прямую линию президента России. Люди заявили, что им приходится пролезать под поездами, чтобы попасть на другую сторону села.

Организация предоставила РИА "Новости" фотографии перехода с разных ракурсов. В сопроводительном письме говорится, что переход, сделанный в 2017 году, оборудован речевыми информаторами, которые предупреждают о приближающемся поезде.

В "РЖД" также напомнили, что нормативы устанавливают строительство пешеходных переходов на ж/д путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчётной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час. В указанном населённом пункте интенсивность только 60 поездов в сутки.

Как писал Лайф ранее, ещё до начала трансляции прямой линии, Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 28 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".