Жительница Красноярска рассказала Лайфу о реакции властей на обращение к Путину

Женщина пожаловалась президенту на отсутствие социальных объектов в её микрорайоне.

Жительница Красноярска Ксения Бессонова во время прямой линии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посодействовать в постройке школы и детского сада в микрорайоне "Солнечный", где она проживает. Женщина пожаловалась, что местные власти уже в течение восьми лет не выполняют свои обещания.

— Мы уже более трёх лет добиваемся строительства школы, детского сада, а также сквера в нашем микрорайоне. Обили все пороги чиновников, нас игнорируют, обещают то одно, то другое. Это уже была последняя капля — нам удалось выйти на прямую линию с президентом, — рассказала Лайфу Бессонова.

Однако, как отметила женщина, после прямой линии реакции от местных властей жители микрорайона так и не дождались.

— Жители нашего микрорайона порядка трёх часов ждали губернатора и мэра. Они не приехали к нам, они приехали совершенно в другой микрорайон "Солнечного", где недавно построили новую школу. От нас она в 1,5 километра находится. Дорог от нашего микрорайона до этой школы нет, — рассказала Ксения.

Бессонова добавила, что в её части микрорайона сейчас проживает более десяти тысяч жителей. При этом число проживающих с каждым годом растёт. Детей приходится водить в школу или детский сад в другие районы. Через год-два школы настолько переполняются, что их приходится постоянно переводить из одного учебного заведения в другое.

— Кроме домов, у нас вообще ничего больше нет. Ни магазинов, ни торговых центров, — добавила Бессонова.

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