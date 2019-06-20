В Подмосковье арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

Ранее были задержаны трое его бывших подчинённых, которые, по версии следствия, выполняли его указания.

В Московской области арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков, которого обвиняют в фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности, незаконном обороте психотропных веществ и превышении полномочий. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК РФ.

По данным следствия, в феврале 2017 года трое подчинённых обвиняемого по его указанию подделали материалы о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело, он провёл под стражей 11 месяцев.

Как отмечается, экс-глава ОНК МУ МВД России "Раменское" лично приобрёл, хранил и подбросил потерпевшему амфетамин. В дальнейшем мужчину отпустили из-под стражи, а дело в его отношении было прекращено.

Уточняется, что трое бывших сотрудников отделения, выполнявшие указания арестованного, были задержаны ранее, они находятся под стражей. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности.

В настоящее время всех обвиняемых проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Ранее Лайф сообщал, что в Белгороде экс-главу уголовного розыска задержали за избиение мужчины.