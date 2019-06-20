Си Цзиньпин и Ким Чен Ын договорились о сотрудничестве ради "светлого будущего"

Первая встреча лидеров двух стран после 14-летнего обострения отношений завершилась позитивно.

В Пхеньяне завершилась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и председателя КНР Си Цзиньпина. Политики обсудили развитие диалога Коммунистической партии Китая и Трудовой партии Кореи и договорились сотрудничать во имя "светлого будущего", передаёт Синьхуа.

Напомним, Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, посетившим Северную Корею за 14 лет после ухудшения отношений между двумя странами. Обострение произошло на фоне развития ядерной программы Пхеньяна и последующих санкций ООН, которые со своей стороны поддержал Пекин.

Лайф уже сообщал, что Ким Чен Ын с супругой лично встретили в аэропорту Си Цзиньпина и первую леди Китая.