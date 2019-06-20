Конституционный суд Украины признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Ранее 62 парламентария, не согласные с президентом, обратились в суд с соответствующим представлением.

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную раду на 21 июля. Об этом сказано в сообщении, размещённом на сайте суда.

— Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов", — говорится в заявлении суда.

Напомним, указ Владимира Зеленского о роспуске Рады вступил в силу 23 мая. После этого группа украинских парламентариев обратилась в КС с целью обжаловать президентский указ. С соответствующим представлением в суд обратились 62 депутата Рады.

Как сообщал Лайф, по подсчётам Нацбанка Украины, внеплановый роспуск парламента обойдётся налогоплательщикам в 300–400 миллионов долларов.