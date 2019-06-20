Гоблин объяснил, почему задал Путину вопрос о фейковых новостях

Переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный как Goblin, объяснил, почему задал Владимиру Путину вопрос о возможности введения уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, и рассказал, что остался удовлетворён ответом президента России.
По его словам, необходимость вопроса назрела из-за того, что в Сети случаются вбросы фейковой информации, носящей провокационный характер.
— Я удовлетворён ответом Путина. Я не жду, что президент вскочит и начнёт рубить всех саблей направо и налево, нет. Это момент, когда надо обратить на что-то внимание. Будучи услышанным, надеюсь, что меры примут. Ответ, на мой взгляд, как всегда вменяемый, взвешенный, продуманный, юридически грамотный, — заявил Дмитрий Пучков в эфире НСН.
Сегодня в ходе семнадцатой по счёту прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос Гоблина, отметил, что проблема распространения фейковой информации становится более острой. Глава государства предложил посмотреть на правоприменительную практику и уже после этого делать выводы о необходимости принятия дополнительных мер.
Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейковых новостей. Документ ввёл запрет на распространение под видом истинной недостоверной общественно значимой информации.
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