Эксперты сочли участие блогеров в Прямой линии здравым ответом на вызов времени

Теперь власть находится в диалоге с теми, кто, может быть, вообще не смотрит телевизор, предпочитая Интернет.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова приветствует участие блогеров и лидеров мнений в Прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с Лайфом.

— Люди постепенно с каждым годом привыкают, что, во-первых, власть должна быть открытой, а во-вторых у людей есть право на диалог: задать вопрос, получить ответ. Логично, что они для этого пользуются теми коммуникациями, которые им привычны, — пояснила она.

По мнению эксперта, было бы странно считать, что Прямая линия только для тех, кто смотрит телевизор. Напротив, она показала, что в последние годы растет число вопросов, заданных через Интернет и социальные сети, что выглядит совершенно логичным.

— Вопросы из соцсетей и участие блогеров — это абсолютно логичная история, которая отвечает на вызов времени и делает это абсолютно адекватно, — подытожила собеседница Лайфа.

Напомним, что в ходе прямой линии прозвучали как минимум три вопроса от популярных в Сети видеоблогеров. Так, кумир миллионов подростков Катя Адушкина выразила заинтересованность вопросами экологии. В свою очередь, Дмитрий (Гоблин) Пучков спросил президента о возможности введения уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. А вот автор блога "Дневник хача" Амиран Сардаров задал вопрос о надежном Рунете. И пригласил всех на шаурму.