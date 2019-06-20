Трамп — о возможности нанесения удара по Ирану: Скоро узнаете

Президент США Дональд Трамп дал неоднозначный ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон наносить удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.
— Скоро узнаете, — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что сбил разведывательный дрон армии США на своей территории. Вскоре после этого Трамп написал в своём твиттере, что Иран совершил "очень большую ошибку".
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