Следователи показали последствия схода вагонов с углём в Нижегородской области

Приволжское Следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по факту схода шести вагонов с углём грузового поезда № 2185. Ведомство опубликовало видео с последствиями инцидента.
Как сообщал Лайф ранее, инцидент произошёл около 14 часов на 496-м км перегона Тарталей — Каменище. На участок выехали сразу три восстановительных поезда и следственно-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского СУ на транспорте СКР.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram