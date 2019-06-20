Следователи показали последствия схода вагонов с углём в Нижегородской области

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Пострадавших в инциденте нет, а сумму причинённого ущерба смогут оценить позднее.

Приволжское Следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по факту схода шести вагонов с углём грузового поезда № 2185. Ведомство опубликовало видео с последствиями инцидента.

Как сообщал Лайф ранее, инцидент произошёл около 14 часов на 496-м км перегона Тарталей — Каменище. На участок выехали сразу три восстановительных поезда и следствен­но-оперативная группа следователей и криминалистов Приволжского СУ на транспорте СКР.

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