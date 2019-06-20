Отдел по связям с общественностью транспортной компании пообещал выяснить подробности заказа.

В Кургане вызвали такси, чтобы доставить тело из морга. Водитель получил заказ, в котором его просили "зайти забрать" такой "груз" по адресу, где находится это учреждение.

— Этот заказ не был выполнен. С номера телефона, с которого он был создан, ранее поступали фиктивные заказы, — передаёт Ura.ru слова сотрудницы пресс-службы компании Марии Пуховой.

Отдел по связям с общественностью пообещал выяснить подробности заказа.

Ранее Лайф рассказывал, что таксист угрожал изнасилованием пассажиру за съёмку на видео их конфликта.