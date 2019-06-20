В Кургане вызвали такси, чтобы доставить тело из морга. Водитель получил заказ, в котором его просили "зайти забрать" такой "груз" по адресу, где находится это учреждение.
— Этот заказ не был выполнен. С номера телефона, с которого он был создан, ранее поступали фиктивные заказы, — передаёт Ura.ru слова сотрудницы пресс-службы компании Марии Пуховой.
Отдел по связям с общественностью пообещал выяснить подробности заказа.
Ранее Лайф рассказывал, что таксист угрожал изнасилованием пассажиру за съёмку на видео их конфликта.
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