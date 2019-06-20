Долг Кержакова по алиментам превысил 15 миллионов рублей

Бывший футболист Александр Кержаков задолжал по алиментам более 15 миллионов рублей. Данные об этом содержатся на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Так, если ссылаться на соглашение об уплате алиментов от 23 июня 2011 года, экс-спортсмен должен почти 14,8 миллиона рублей Марии Головой, своей первой супруге, которая воспитывает их общую дочь Дашу. Исполнительное производство было открыто приставами 28 декабря 2018 года.

Кроме того, Кержаков задолжал более 623 тысяч рублей экс-супруге Милане, брак с которой был расторгнут весной 2019 года. Суд обязал бывшего футболиста платить ей ежемесячные алименты на содержание их сына Артемия.

Как писал Лайф, Александр Кержаков завершил игровую карьеру летом 2017 года. Экс-спортсмен является лучшим бомбардиром в истории российского футбола.