Эксперт раскрыл секрет эффективности конкурса управленцев, который сегодня в ходе прямой линии похвалил президент.

Показателем эффективности конкурса "Лидеры России" является целый ряд специалистов, которые были найдены с помощью этого проекта и получили соответствующую подготовку. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, комментируя положительный отзыв президента, прозвучавший в рамках прямой линии.

— Они уже заняли соответствующие должности на государственной службе, большинство из них достаточно эффективно работают. Этот проект грамотно выявляет, находит этих людей. И это, как правило, уже замотивированные люди, это люди, которые сами хотят участвовать в жизни государства, — отметил эксперт.

Ранее руководитель проекта Алексей Комиссаров заявил, что ценность конкурса "Лидеры России" заключается в том, что он даёт возможность оценить собственные навыки и подняться в профессиональном плане.

Напомним, что благодаря конкурсу в 2017–2018 годах удалось выбрать двух губернаторов. В этом году победителем конкурса "Лидеры России" стал замглавы "Россетей".