СКР предложил давать до семи лет тюрьмы врачам, виновным в гибели пациентов

Авторы документа считают необходимым обновить статью 235 УК РФ о незаконной медицинской деятельности.

Следственный комитет Российской Федерации подготовил законопроект о введении уголовного наказания за оказание ненадлежащей медицинской помощи и сокрытие подобных фактов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно документу, подготовленному сотрудниками СКР и представителями Национальной медицинской палаты, Уголовный кодекс предлагается пополнить статьёй о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги). Также предлагается ввести статью о сокрытии нарушения оказания медпомощи.

Авторы законопроекта предлагают ввести максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью. Подобное наказание предлагают ввести, если ошибка по неосторожности стала причиной смерти двух или более лиц.

Кроме того, авторы документа считают необходимым обновить статью 235 УК РФ о незаконной медицинской (фармацевтической) деятельности и добавить в неё третью часть, которая предусматривала бы наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет в случае гибели двух и более пациентов.

Ранее Лайф рассказывал, как российскому хирургу удалось дважды избежать наказания за гибель пациенток.