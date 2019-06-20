В трубопроводе "Дружба" зафиксировали новое загрязнение нефти

Примесей выявили гораздо меньше, чем в апреле, и сырьё уже снова поступает в Евросоюз.

На участке трубопровода "Дружба" из Белоруссии в Польшу было обнаружено новое загрязнение нефти хлорорганикой. Об этом рассказали РБК в "Транснефти".

Повышенное содержание хлорорганики в нефти выявили во время анализа на приёмно-пропускном пункте Адамова застава днём 19 июня. Объём загрязнённой нефти оценили в 20 кубометров. Менее чем через сутки, утром 20 июня, польский оператор трубопровода PERN возобновил подачу.

— После дополнительных анализов последующих партий сырой нефти и подтверждения её надлежащего качества прокачка была восстановлена. Нет угрозы поставкам сырья для клиентов PERN, — цитирует РБК сообщение компании.

"Транснефть", ссылаясь на белорусских коллег, называет вероятной причиной загрязнения автоматическое включение системы раскачки дренажных ёмкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Белоруссии.

В апреле на участке "Дружбы" Самара — Унеча была загрязнена нефть в большом объёме. От продукта отказались Германия, Польша, Словакия, Украина, Венгрия. Фигурантов дела о загрязнении арестовали в мае. Президент России Владимир Путин назвал инцидент ударом по имиджу страны. Белоруссия вернула в Россию 450 тысяч тонн загрязнённой нефти.