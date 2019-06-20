Прямая трансляция: Выпускной-2019 в Кремле

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В Москве на главной сцене страны проходит церемония вручения премий "Выпускник-2019". В Государственном Кремлёвском дворце награждают умных и талантливых. Выпускников поздравляют известные артисты.

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