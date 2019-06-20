В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ

По предварительным данным, дети попали в слепую зону водителя грузового автомобиля.

В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.

По предварительным данным, подростки ехали по обочине дороги и попали в слепую зону водителя. Он не увидел скутер, когда поворачивал направо, и дети влетели в борт на большой скорости. В результате ДТП оба подростка погибли.

Отмечается, что младшему мальчику было 13 лет, старшему — 15.

Ранее Лайф сообщал, что в Испании столкнулись два автобуса и мотоцикл, пострадало не менее 20 человек.