Минобороны предложило дополнить УК РФ статьёй об осквернении памятников

Причастным к подобным эпизодам гражданам иностранных государств предлагается запретить въезд в Россию.

Министерство обороны РФ предложило принять меры по отношению к лицам, оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории. Соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы документа предлагают "установить меры воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории, находящихся за пределами РФ".

Как поясняется, причастным к осквернению памятников гражданам иностранных государств предлагается запретить въезд в Россию. Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым арестовывать их финансовые и иные активы, находящиеся на территории России.

Уточняется, что предложения по изменению этого списка могут представлять члены Совфеда, депутаты Государственной думы, уполномоченный по правам человека, Общественная палата России, политические партии и государственные органы.

Напомним, весной 2019 года неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц в Вене и монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке в Берлине.