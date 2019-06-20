В гонке за кресло британского премьера остались Джонсон и Хант

Избирать лидера правящей партии, а значит, и премьер-министра страны будут 140 тысяч рядовых консерваторов.

Бывший министр иностранных дел Великобритании, экс-мэр Лондона Борис Джонсон вместе с нынешним главой МИД страны Джереми Хантом вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединённого Королевства. Результаты пятого тура голосования депутатов от партии консерваторов (тори) из палаты общин британского парламента публикует The Guardian.

За Джонсона проголосовало 160 депутатов, за Ханта — 77. Не вышел в финал министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, получив 75 голосов. Издание сообщает, что сторонники Джонсона могли специально проголосовать за Ханта, чтобы Джонсону не пришлось в будущем состязаться с Гоувом.

Рядовым членам партии консерваторов отведён срок до конца июля, чтобы выбрать лидера партии, который станет премьер-министром страны.

Джонсон ранее заявлял, что при нём Великобритания покинет ЕС 31 октября, даже если сделка с Брюсселем не состоится. Хант же планировал продлить переговоры с Евросоюзом, если это потребуется. Источники Reuters в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона заявили, что Британии грозит дефолт при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС.