В Ростовской области школьники насмерть забили местного жителя

Всех четверых подозреваемых уже допросили следователи, сейчас они находятся под стражей.

В Ростовской области три подростка и 47-летний мужчина, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Сообщается, что ЧП случилось 17 июня. Возраст подростков — от 15 до 17 лет. Ставший их жертвой мужчина скончался от полученных травм на месте драки.

Все четверо уже допрошены следователями, сейчас они находятся под стражей. Подозреваемым грозит статья "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее сообщалось, что в Кировской области супружескую пару насмерть забили ножом и отвёрткой.