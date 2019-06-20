В Москве археологи обнаружили значок дворника XIX века

Более того, во время раскопок нашли старинную столовую посуду европейского происхождения.

В районе Серебрянической набережной в Москве археологи во время раскопок обнаружили металлический значок дворника XIX века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словами руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, такие находки попадаются достаточно редко.

Подобные значки начали выпускать в 1879 году, и до 1917 года они часто крепились на фуражки столичных дворников. Этот значок сохранился лишь частично. На нём уцелела надпись "ДВОРНИКЪ № 4 д. Нилов".

Помимо значка археологи обнаружили и старинную столовую посуду — оловянную тарелку и стеклянный стакан с эмблемой рода Тюдоров. В прошлом такие товары считались роскошью и их было очень сложно купить в России.

Как рассказали специалисты, старинные предметы попали в район набережной не случайно. В прошлом там находилась свалка.

Ранее Лайф сообщал, что в московской больнице во время реставрации были найдены рукописные документы XIX века.