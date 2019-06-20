Басманный суд Москвы отправил под стражу бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил под стражу предпринимателя Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате средств банка "Кредит экспресс".
— Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключил судья.
Бойко-Великий будет находиться под стражей до 19 августа. Он не признаёт себя виновным.
Отмечается, что речь идёт о растрате 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Как сообщает РИА "Новости", адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов просил отпустить Бойко-Великого под залог в 10 миллионов рублей, однако суд отказал.
Напомним, по версии следствия, вместе с подельниками Бойко-Великий составлял фальшивые документы о полученных кредитах и обворовывал клиентов.
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