Басманный суд Москвы отправил под стражу бизнесмена Бойко-Великого

Его адвокат просил суд отпустить предпринимателя под залог в 10 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы отправил под стражу предпринимателя Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате средств банка "Кредит экспресс".

— Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключил судья.

Бойко-Великий будет находиться под стражей до 19 августа. Он не признаёт себя виновным.

Отмечается, что речь идёт о растрате 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Как сообщает РИА "Новости", адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов просил отпустить Бойко-Великого под залог в 10 миллионов рублей, однако суд отказал.

Напомним, по версии следствия, вместе с подельниками Бойко-Великий составлял фальшивые документы о полученных кредитах и обворовывал клиентов.