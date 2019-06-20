Алибасова решили проверить на психотропные вещества

Как рассказал его представитель, результаты экспертизы будут обнародованы в ближайшее время.

У Бари Алибасова взяли анализы на наличие в организме психотропных веществ. Об этом Лайфу сообщил PR-директор продюсера группы "На-На" Вадим Горжанкин.

— Экстренно у Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества. В ближайшее время будут обнародованы результаты, — заявил Горжанкин.

Он рассказал, что днём 20 июня произошёл конфликт из-за диетолога Марият Мухиной, которая представлялась лечащим врачом Алибасова из НИИ Склифосовского. Продюсеру пришлось вызвать наряд полиции, чтобы беспрепятственно покинуть собственную квартиру. Когда приехали правоохранители, Алибасов попросил "не тревожить жителей подъезда".

Ранее Марият Мухина в интервью Лайфу заявила, что из продюсера сделали "циркового медвежонка". По её словам, близкие, вместо того, чтобы заниматься лечением, возят Алибасова "по всем каналам".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. 17 июня продюсера выписали из больницы.