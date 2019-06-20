Прямая трансляция: Выпускной в парке Горького

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В столичном парке Горького традиционно организовали праздник для выпускников. Он сегодня проводится уже в седьмой раз.

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