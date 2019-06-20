В Грузии оппозиция вместе с митингующими штурмует здание парламента

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Фото © Twitter / OlegPanfilov7

Они кидают в сотрудников отряда специального назначения бутылки воды и другие предметы.

Представители различных оппозиционных партий Грузии вместе с толпой митингующих штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси. Кадры с места событий в прямом эфире показывает телекомпания Imedi.

По её данным, митингующие пробуют прорваться через полицейский кордон у парадного входа парламента, однако их путь преграждают сотрудники отряда специального назначения.

Митингующие кидают в правоохранителей бутылки воды и иные предметы. Как отмечается, нескольким людям удалось прорваться во внутренний двор.

Причиной массового митинга стало участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

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