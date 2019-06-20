В Пентагоне рассказали, где был сбит беспилотник США

По словам американского генерала, такое действие является попыткой подорвать способность Штатов следить за обстановкой в Иране.

Беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 сбили Воздушные силы Ирана на высоте 34 км от территории этой восточной республики. Такие сведения рассказал на брифинге в Пентагоне 20 июня командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла.

— В момент перехвата RQ-4 находился на большой высоте, примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки на иранском побережье, — цитирует американского военного ТАСС.

По данным генерал-лейтенанта, беспилотник был над Ормузским проливом и упал на территории международных вод. Аппарат находился недалеко от места недавних морских атак и был сбит ракетой Ирана класса "земля-воздух".

— Это была неспровоцированная атака на разведывательный летательный аппарат, который ни в какой момент не вторгался в воздушное пространство Ирана в ходе своей миссии, — сказал Гуастелла.

Как отметил генерал, такая атака является попыткой уничтожить способность США "следить за обстановкой в регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о возможности нанесения удара по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.