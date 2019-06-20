Евросовет решил продлить экономические санкции против России

Официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн заявил, что участники заседающего в Брюсселе саммита Евросоюза договорились о продлении экономических санкций в отношении России на полгода. Об этом он написал в своём твиттере.

Russia sanctions unanimously extended for another six months because of a lack of Minsk Agreements implementation. #euco — Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 20, 2019

— Антироссийские санкции единогласно продлены ещё на шесть месяцев из-за недостаточной реализации минских договорённостей, — отметил Ааманн.

Ранее в четверг Евросоюз продлил на год и другой пакет санкций против РФ — по Крыму и Севастополю — в рамках политики непризнания воссоединения с полуостровом.