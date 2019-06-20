Глава Счётной палаты Украины рассказал, что ждёт страну после дефолта

По его словам, в случае объявления себя банкротом страна вернётся минимум на три года назад.

Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан рассказал, какая катастрофа может ждать страну в случае объявления властями дефолта. Об этом сообщают "Дни.ру".

Как заявил Пацкан, в случае продолжения жалоб Киева о тяжёлой экономической ситуации, из-за которой в стране могут объявить дефолт, государство в итоге может потерять инвестиции. Ведь никто не захочет давать деньги тому, кто потом объявит себя банкротом и откажется возвращать деньги.

Однако, по словам чиновника, предпосылок для объявления дефолта на Украине нет.

— Мы не будем иметь никаких заимствований, от нас отвернутся все инвесторы, и у нас будет галопирующая инфляция, как в 1996 году. Дефолт отбросит страну минимум на три года назад — это без траншей, без инвесторов и с бешеной инфляцией, — сказал Пацкан.

При этом он уверен, что вопрос об объявлении дефолта будет решаться в 2019 году.

— Мы будем наращивать темпы роста экономики, и тогда будет лучше, — уверен чиновник.

Он также отметил, что дефолт означает не безболезненное списание долгов Украины, а тяжёлый процесс, ведущий к серьёзным экономическим проблемам в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о возможном объявлении дефолта в стране.