В Тегеране заявили, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ

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Американский беспилотник, который был сбит этой ночью Вооружёнными силами Ирана, вылетел с территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

В 00:14 (22:46 среды мск) американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана. Он был сбит в 04:05 (02:35 мск). Мы извлекли часть его обломков в иранских территориальных водах, где он и был сбит, — написал в своём твиттере глава иранского МИД.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник Global Hawk был сбит в небе на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла заявил, что в момент перехвата беспилотник находился на большой высоте, примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки на иранском побережье.

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