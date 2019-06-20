В Тегеране заявили, что сбитый американский беспилотник летел из ОАЭ

Американский беспилотник, который был сбит этой ночью Вооружёнными силами Ирана, вылетел с территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

— В 00:14 (22:46 среды мск) американский беспилотник тайно вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана. Он был сбит в 04:05 (02:35 мск). Мы извлекли часть его обломков в иранских территориальных водах, где он и был сбит, — написал в своём твиттере глава иранского МИД.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что беспилотник Global Hawk был сбит в небе на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство республики. В свою очередь командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла заявил, что в момент перехвата беспилотник находился на большой высоте, примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки на иранском побережье.