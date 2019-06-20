Трёх фигурантов по делу о банке "Кредит экспресс" отправили под домашний арест

Директору организации Алле Кабановой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд в Москве отправил под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка "Кредит экспресс" Марию Антонову и ещё двух сотрудников организации — Егора Пихтина и Анастасию Новотную, проходящих по делу о хищениях в банке. Об этом сообщает ТАСС.

— Постановлением Басманного районного суда обвиняемым Пихтину, Новотной и Антоновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 августа, — сказала представитель суда.

Кроме того, под стражу взяли ключевого фигуранта дела — директора банка Аллу Кабанову. В ближайшее время суд вынесет решение в отношении сотрудницы банка "Кредит экспресс" Елены Чуевой.

Как сообщалось ранее, с 2013 по 2018 год владелец 10%-ого уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похищали средства из банка в размере более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

В марте 2018 года Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит экспресс".