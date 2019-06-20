Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке дестабилизации ситуации в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который прибыл в здание парламента страны, куда пытаются прорваться митингующие, обвинил оппозицию в попытке дестабилизации в стране.

— В Грузии любая группа людей имеет право выразить протест. В данном случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Однако в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из правовых рамок, созданных раз и навсегда в этой стране, — сказал Бахтадзе журналистам.

Напомним, представители различных оппозиционных партий Грузии вместе с толпой митингующих штурмуют здание парламента страны в центре Тбилиси. Причиной протеста послужило участие депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.