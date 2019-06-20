Спецназ применил против митингующих в Тбилиси перцовый газ и резиновые пули

Некоторым участникам митинга в центре грузинской столицы — Тбилиси понадобилась медпомощь после того, как спецназ применил слезоточивый газ, сообщает "Рустави 2".

— В медицинской помощи нуждаются всё больше граждан, газ был перцовый. Несмотря на действия спецназа, часть протестующих всё ещё находится у здания парламента, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным местных СМИ, полиция стала стрелять по толпе резиновыми пулями.

Demonstrators clashed with police in the Georgian capital of Tbilisi as thousands protest the visit of a Russian MP who was invited to speak at the country's parliament. https://t.co/hu1u3b9PRT — Twitter Moments (@TwitterMoments) June 20, 2019

Напомним, представители оппозиции Грузии вместе с толпой митингующих штурмуют парламент страны в центре Тбилиси. Причиной протеста стало участие депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и прочих российских делегатов в 26-й сессии Генеральной ассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.