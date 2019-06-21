За посты в соцсетях наказали более 70 полицейских из Филадельфии

Многие из них были понижены в должности, часть была отстранена от несения службы на время проведения расследования.

Оскорбительные комментарии, расистские высказывания, а также оскорбления верующих стали причиной проведения проверки как минимум 300 полицейских из Филадельфии. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам начальника полиции города Ричарда Росса, в отношении 72 сотрудников уже были применены меры, они сняты с патрулирования улиц и понижены на менее оплачиваемую офисную работу, несколько человек были уволены.

— Мы будем неустанно работать над тем, чтобы восстановить нашу репутацию, улучшить отношения между полицией и обществом, так как многие посты вызывают у нас одинаковое отвращение, — сказал он.

Росс отметил, что полицейский департамент "не будет стесняться" в исполнении дисциплинарных требований. При этом он отметил, что после публикаций неправительственной организацией Plain View Project, которая каталогизировала и распространила оскорбительные публикации сотрудников, похожие расследования провели также управления Финикса, Далласа и Сент-Луиса.

По его словам, в последнем меры воздействия на своих сотрудников были приняты против 22 офицеров. Но в то же время он подчеркнул, что некоторые записи не являются оскорбительными, а зачастую выражают непопулярное мнение, которое вызывает осуждение.