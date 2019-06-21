Не менее 52 человек пострадали при штурме здания парламента в Грузии

В числе получивших различные травмы граждан — 38 сотрудников правоохранительных органов.

Не менее 52 человек пострадали в результате штурма митингующими и оппозиционерами здания парламента в столице Грузии — Тбилиси. Об этом сообщает Минздрав страны.

— При разгоне пострадало 52 человека, 38 из которых — сотрудники правоохранительных органов, а остальные — участники акции, — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Ранее стало известно, что спецназ применил против митингующих в Тбилиси перцовый газ и резиновые пули.

В Грузии оппозиция вместе с митингующими штурмует здание парламента