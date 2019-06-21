Не менее 52 человек пострадали при штурме здания парламента в Грузии

Не менее 52 человек пострадали в результате штурма митингующими и оппозиционерами здания парламента в столице Грузии — Тбилиси. Об этом сообщает Минздрав страны.
Тбилиси сейчас pic.twitter.com/FVTyqXhKWQ— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) June 20, 2019
— При разгоне пострадало 52 человека, 38 из которых — сотрудники правоохранительных органов, а остальные — участники акции, — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.
Ранее стало известно, что спецназ применил против митингующих в Тбилиси перцовый газ и резиновые пули.
В Грузии оппозиция вместе с митингующими штурмует здание парламента
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