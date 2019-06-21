В Госдуме осудили решение ЕС продлить экономические санкции против России

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Фото © Flickr / Patrick Lauke

По словам депутата, Евросоюз осознаёт ущербность таких мер, однако пока не может избавиться "от порочного влияния заокеанских сил".

Решение Европейского союза продлить на полгода экономические антироссийские санкции является тупиковым и контрпродуктивным, а также делает невозможным дальнейший диалог по нормализации отношений, рассказал депутат Госдумы России Михаил Шеремет РИА "Новости".

В четверг, 20 июня, в рамках саммита ЕС было принято решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода, поскольку не заметно выполнение минских соглашений по Донбассу.

Мы сожалеем, что лидеры стран Евросоюза приняли столь контрпродуктивное и тупиковое решение, которое делает невозможным дальнейший взаимовыгодный диалог по нормализации отношений, — заявил Шеремет.

Он также выразил надежду на то, что однажды лидеры Евросоюза "одумаются и начнут принимать решения", основываясь на национальных интересах европейских стран, "а не руководствоваясь указами из-за океана".

По мнению Шеремета, в Евросоюзе есть осознание ущербности санкций против России, однако там пока не могут избавиться "от порочного влияния заокеанских сил".

Никакие санкции не способны изменить курс России по защите своих национальных интересов и становлению на международной арене как одной из ведущих стран мира, — отметил депутат.

Ранее посол России в Германии также высказывал мнение о том, что европейские страны начали осознавать бессмысленность антироссийских санкций.

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