В Бахрейне затопленный самолёт станет аттракционом подводного парка

Проект будет полностью экологически чистым и не навредит коралловым рифам и другим морским обитателям.

В Бахрейне списанный самолёт станет частью самого большого в мире подводного тематического парка, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.

Boeing-747 погрузили под воду у берегов Бахрейна на глубину 20 метров для формирования искусственного рифа. Аттракцион откроется в августе в 30 километрах от островов Амвадж.

Сообщается, что размер парка будет не менее 100 тысяч квадратных метров. Кроме самолёта в список подводных аттракционов войдут копия традиционного дома торговца жемчугом, искусственные коралловые рифы и красочные скульптуры.

Парк будет расположен рядом с "Жемчужной тропой" — одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам властей архипелага, парк является экологически чистым. Более того, все элементы проекта сделаны из "зелёных" материалов, обеспечивающих безопасную среду для коралловых рифов и других морских обитателей.

Ранее Лайф сообщал об открытии тематического парка "Звёздные войны" в США.