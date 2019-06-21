Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза

Ранее критичные позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона относительно сотрудничества с Россией, несмотря на санкции, смягчаются по мере того, как политики убеждаются в неэффективности ограничений. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан и призвал отменить антироссийские санкции Евросоюза.

— Как видно, они оба [Макрон и Меркель] поняли, что введённые санкции не подействовали на экономику России так, чтобы она претерпела серьёзные изменения. А если они оказались недейственны, то, наверное, их следует отменить, — сказал он в эфире пражского телеканала TV Barrandov.

Он также напомнил зрителям, что его позиция по Крыму, воссоединившемуся с Россией, является "состоявшимся делом" и Украине, а также некоторой части мирового сообщества следует перестать отрицать этот факт и смириться.

Кроме того, чешский лидер передал слова благодарности байкерам из клуба "Ночные волки", которые приняли участие в церемонии почтения памяти жителей деревни Лидице неподалёку от Праги, которая была полностью уничтожена нацистами.