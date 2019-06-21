Евросоюз назвал приоритеты своей внешней политики

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Фото © Zuma/TASS

В одобренной 20 июня на саммите Европейского союза стратегической повестке на пятилетний период говорится о том, что отношения со стратегическими партнёрами, в том числе трансатлантическими, и с развивающимися державами должны оставаться ключевым элементом внешней политики ЕС.

Отношения со стратегическими партнёрами, включая наших трансатлантических партнёров, и с развивающимися державами должны быть ключевым компонентом прочной внешней политики, — поясняется в документе.

В нём также содержится призыв к большему сопряжению "между уровнем Евросоюза и двусторонним уровнем". Также в организации призывают "избегать раздробленного подхода" и оставаться "единым фронтом".

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