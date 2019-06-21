В ЮАР хотят построить новый технологичный город

Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил построить в стране новый город на основе технологий четвёртой промышленной революции. Об этом он сказал в ходе своего первого обращения к парламенту шестого созыва в Кейптауне, трансляцию из которого вела телекомпания SABC.
— Я мечтаю о том, чтобы в Южной Африке вырос совершенно новый город — первый, построенный в эру демократии, с небоскрёбами, школами, университетами, фабриками и больницами, — отметил Рамафоса.
По его словам, такая мечта сформировалась у него в ходе общения с четырьмя людьми, одним из которых был председатель КНР Си Цзиньпин, сообщивший о строительстве нового Пекина. Тремя другими были южноафриканские политики.
Президент ЮАР не уточнил, где и когда он хотел бы инициировать строительство, предложив задуматься над этим всем гражданам страны. Также Рамафоса подтвердил настрой на привлечение в экономику страны новых инвестиций.
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