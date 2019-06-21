В ЕС приветствуют доклад ССГ о крушении МН17

Документ, опубликованный Европейским союзом, призывает Россию к сотрудничеству с расследованием.

Главы государств и правительств Европейского союза поприветствовали заявление Совместной следственной группы (ССГ) о причастности трёх россиян и украинца к катастрофе "боинга" компании Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщается в заявлении саммита ЕС.

— Саммит приветствует заявление Совместной следственной группы от 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут предъявлены уголовные обвинения четырём лицам, — приводит содержание заявления ТАСС.

В документе также содержится призыв России к полному сотрудничеству с расследованием и уверенность в "профессионализме предстоящих юридических процедур".

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в Донбассе 17 июля 2014 года. По словам Киева, ракеты выпустили ополченцы, однако Донецк опроверг эту информацию.

Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к катастрофе. Власти Малайзии, как и России, не согласны с выводами ССГ.