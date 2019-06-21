Протест у парламента в Тбилиси перешёл в открытое противостояние с полицией

Митингующие, в числе которых представители оппозиционных групп страны, отступать не намерены и пытаются идти в наступление.

Сотрудники спецназа Министерства внутренних дел Грузии и митингующие около здания парламента страны в центре Тбилиси перешли в открытое противостояние, слышны выстрелы. Об этом информирует Pirveli.

По данным телеканала, полиция применяет слезоточивый газ для разгона митингующих. Те в свою очередь отступать не намерены и пытаются идти в наступление. Они используют подворачивающиеся под руку предметы и сооружения, в том числе баннеры и железные конструкции, а также бросают в полицейских бутылки.

Напомним, причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы России Сергея Гаврилова и прочих делегатов из РФ в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

Известно уже о более чем 50 пострадавших, среди которых 38 полицейских.